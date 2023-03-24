Простой рецепт теста для пасхального кулича: какими продуктами нужно запастись

Рецептов теста для выпечки пасхальных куличей в Украине вероятно столько же, сколько и верующих, празднующих этот светлый и величественный праздник. Предлагаем вам рецепт классического теста для праздничных куличей, с приготовлением которого справятся даже новички по кухонным делам.

Повар Евгений Клопотенко советует для выпечки классического кулича готовить опару – смешивать дрожжи с теплым молоком и небольшим количеством сахара. Учтите, что этот рецепт теста потребует, чтобы у вас среди продуктов были свежие дрожжи и молоко. К тому же, чтобы куличи были еще вкуснее, можно добавлять в тесто сухофрукты, цукаты или изюм.

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А еще позаботьтесь о бумажных формочках для выпечки пасхальных вкусностей – они значительно облегчат процесс приготовления.

Рецепт теста для классической куличи

Какие продукты нужно приобрести:

Пшеничная мука высшего сорта – примерно 800 граммов

Молоко 2,5% жирности – 220 мл

"Живые" дрожжи – 25 граммов

Яйца – 2 шт

Сметана 20% – 2 ст. л.

Сахар – 225 г и еще столовая ложка для опары

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло 82,5% – 100 г

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Как приготовить:

Сливочное масло нагрейте до комнатной температуры. Если будете использовать изюм или сухофрукты, промойте их и просушите. Изюм измельчать не надо, а вот сухофрукты следует порезать. Опара – нагрейте молоко и покрошите в него живые дрожжи. Перемешайте до полного растворения. Добавьте слову ложку сахара и размешайте, чтобы он растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать. Опара должна увеличиться вдвое. Затем начните готовить тесто. Добавьте в опару яйцо и один желток. Всыпьте 225 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепотку соли. Затем добавьте 100 г размягченного сливочного масла и сметану. Хорошо перемешайте все венчиком. Начните вводить просеянную муку и перемешивать тесто, оно должно быть мягким, однородным и эластичным. Сформируйте из теста шар, выложите в большую глубокую миску, смазанную подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Затем снова вымесите тесто и снова замесите шар и оставьте на час. После этого тесто нужно снова помять и уже потом добавлять изюм, или измельченные цукаты и сухофрукты.

Как выпекать кулич:

Поставьте духовку греться на 180 градусов в режиме конвекции.

Формочки для куличей смажьте или маслом, или маслом, но не очень обильно. Поставьте противень на прямую поверхность, застелите его пергаментом и поставьте на него смазанные формы или они не соприкасались друг с другом.

Формы для выпечки куличей нужно заполнять тестом на 2/3 их объема. Затем формочки с тестом надо накрыть сухим полотенцем и поставить в теплое место, чтобы немного поднялось тесто.

Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20-35 минут в зависимости от размера форм. Режим конвекции или верхнего и нижнего нагрева. Проверяйте готовность острой деревянной палочкой.

Когда вытащите готовые куличи, дайте им остыть, а сами можете приготовить глазурь.

Повар Клопотенко подсказал, как сделать сладкую помазку для куличей с апельсиновым вкусом.

Для этого в сотейнике всыпьте 200 г сахарной пудры, добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Получившуюся сахарную массу нанесите на куличи и украсьте декоративной посыпкой.

Предлагаем узнать, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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