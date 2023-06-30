Простой трюк очистки вентилятора от пыли без разборки

Вентилятор является незаменимым помощником во время летнего зноя, но если регулярно его не чистить, он может представлять опасность. На самом деле вы будете вдыхать пыль и грязь, которые накапливаются на лопатках. Это может вызвать аллергическую реакцию или проблемы с дыханием.

Мы поделимся советами по правильной очистке вентилятора. Для этого потребуется отвертка, микрофибровая салфетка и мягкая щетка.

Как очистить вентилятор

Сначала отключите вентилятор от источника питания. Во время работы также убедитесь, что провода не запутываются, и держите вилку подальше от жидкостей или воды.

Внимательно разберите вентилятор. Даже если вы не относитесь к людям, которые любят читать инструкции перед разборкой чего-либо, все же рекомендуется ознакомиться с ними.

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Положите вентилятор лицевой стороной вниз на ровную поверхность и осторожно открутите винты, чтобы получить доступ к лопаткам.

На лопатках больше накапливается пыль, поэтому начните с их очистки. Можно использовать тряпку или, если очень много грязи, пылесос со специальной насадкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить лопатки. Избегайте распыления любых моющих средств прямо на вентилятор и хорошо протрите его после очистки. Дополнительно протрите решетку салфеткой из микрофибры. После того, как все детали будут чистыми, соберите прибор.

Как почистить вентилятор без раскрутки

Для этого вам понадобится баллон со сжатым воздухом. Разместите насадку между сетчатой передней частью вентилятора и сдувайте пыль.

В качестве альтернативы можно использовать холодный фен или пылесос с насадкой. Затем возьмите салфетку из микроволокна и протрите вентилятор снаружи.

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Если вы хотите почистить лопасти, но при этом не хотите разбирать прибор, можно использовать спрей для чистки.

"Размешайте в бутылке смесь из белого уксуса, нескольких капель эфирного масла и ложки пищевой соды. Встряхните бутылку и распылите раствор решетки вентилятора. После этого накройте полиэтиленовым пакетом и включите вентилятор на несколько минут. Пакет будет собирать любую сдуваемую грязь. гарантирует беспроблемную уборку", – предлагает Ник Смолл, эксперт по малой бытовой технике.

Напомним, мы уже писали, как правильно пользоваться вентилятором в жару.

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