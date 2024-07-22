Проверьте свои доллары: какие купюры не хотят принимать в банках и обменниках

Банки и пункты обмена валют могут на законных основаниях не принимать определенные иностранные купюры, например, доллары, если они имеют повреждения.

Согласно действующим нормам, они имеют право отказываться от банкнот, которые имеют поврежденные элементы дизайна и защиты или же типографские недостатки. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений. А также:

порванные/резанные;

обожженные/старые/гнилые;

которые имеют общие загрязнения или занимающие половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо (за отдельную плату. – Ред.). А все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься к обмену", – отметили в регуляторе.

Также НБУ подчеркивает, что банкам и другим финансовым учреждениям не разрешается устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска для действительных и настоящих иностранных банкнот. Это означает, что старые купюры, которые сохранили хорошее состояние, от украинцев принимать обязаны.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине ограничат переводы с банковских карт.

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