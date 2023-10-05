Психологи назвали топ-4 фразы, которые издают мужчину-тирана

Часто мы начинаем встречаться с человеком, не подозревая, каков он на самом деле. Есть некоторые фразы, которые являются красными флажками в отношениях. Обращайте на них внимание, чтобы уберечь себя от психических травм.

Об этом пишет Радиотрек.

Заткнись" и "успокойся":

Эти слова опасны тем, что их часто произносят в гневе или раздражении. Кроме того, эти высказывания не только агрессивны, но и унижают чувства и эмоции другого лица. Это может служить признаком эмоционального насилия.

"Моя мама мне говорила / меня предупреждала":

В отношениях между партнерами важно быть на одной стороне и поддерживать друг друга. Фраза, указывающая на вмешательство третьего лица, например матери партнера, может свидетельствовать о том, что отношения не должным образом сосредоточены на двоих.

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"Ты такая же, как твоя мать":

Эта фраза пытается обобщить отрицательные черты не только вас, но и вашей семьи. Хотя некоторая общность между семьей может быть естественной, общий отрицательный вывод всю семью несправедлив.

"Мне без разницы":

Если ваш партнер говорит, что ему безразлично, это может перекладывать ответственность на вас и указывать на его отказ принимать активное участие в отношениях.

Также это сигнал отсутствия интереса или заботы вашего партнера по отношению к вам.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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