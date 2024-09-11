Пускал ракеты по Одессе: неподалеку от Севастополя исчез истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов - СМИ

Стало известно об инциденте, который произошел ночью 10 сентября недалеко от Севастополя. Российский истребитель Су-30СМ, участвовавший в ракетных обстрелах украинского побережья вместе с Су-35, внезапно исчез с радаров после выпуска ракет.

По данным источников Telegram-канала "Крымский ветер", российский самолет выпустил 4 ракеты Х-31П из 6 доступных, после чего перестал отвечать на сигналы. Исчезновение самолета спровоцировало масштабные поисковые работы с привлечением вертолетов Ми-8 и Ка-27.

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В районе исчезновения самолета было обнаружено большое масляное пятно и обломки самолета, в том числе крыло. Однако поднять их на поверхность не удалось.

Причины катастрофы пока остаются невыясненными. Среди возможных версий называют сбивание самолета украинским истребителем F-16 или "самоубийство пилота".

Паблик пишет, что в поисковой операции принимали участие вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ россии в Каче.

"В квадрате, показанном на карте, было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли", – говорится в сообщении.

Место, где скрылся самолет. Источник: t.me/Crimeanwind/66980

Отмечается, что стоимость утраченного истребителя составляла 50 млн. долларов.

Напомним, в Тюменской области двое школьников за обещание получить 5 миллионов рублей пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли. Они поджигали вертолет сигаретами. Пожара не произошло. Тогда один из ребят закурил вторую сигарету и после этого вонзил ее в жидкость. В этот момент и произошел взрыв.

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