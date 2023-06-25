Пьяный полицейский убил трех выпускниц в Кировоградской области, еще 4 пассажира в больнице (фото)

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием пьяного правоохранителя. Мужчина в своей легковушке перевозил семерых выпускников.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в результате аварии погибли три девушки в возрасте 17 лет. Они только отпраздновали выпускной.

Авария произошла 25 июня у поселка Новгородка, говорят в ГБР.

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"По предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился правоохранитель с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников. Правоохранитель потерял управление автомобилем, машина взлетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу", — отметили в ведомстве.

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В настоящее время правоохранитель задержан. Его обвинили по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителю грозит 12 лет тюрьмы.

Между тем, областная прокуратура сообщила, что водитель Mercedes-Benz превысил скорость на трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье неподалеку пгт Новгородка.

"В салоне легковушки находились пять пассажиров - выпускников одной из местных школ. В результате аварии три шестнадцатилетних девушек (все 2006 г.р.), погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров - парень, 2005 года рождения и девушка, 2007 года рождения - получили телесные повреждения", – отметили в ведомстве.

Следователи установили, что виновником смертельного ДТП стал сержант полиции Кропивницкого РИН ГУНП в Кировоградской области.

Напомним, в апреле в Киеве актер Остап Ступка за рулем Range Rover въехал в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в котором сидел 38-летний мужчина.

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