Пять практических способов использования винных пробок на дому

Пробки используются не только для закрытия бутылок с вином и шампанским. Их можно использовать по-разному в домашних условиях.

Знаете ли вы, например, если их сжечь в камине, то вы снабдите теплом дом. При горении пробка не выделяет токсического пара для человека или окружающей среды. Об этом сообщает издание Sante Plus.

Как отмыть сковороду, чтобы не повредить антипригарное покрытие

Пять интересных идей переработки винных пробок

1. Свечи. Из винной пробки можно сделать свечу, которая пригодится во время романтического ужина или отключения света.

Видео дня

Просто опустите пробку в герметичную банку, наполненную медицинским спиртом.

Дайте настояться в течение дня, чтобы жидкость впиталась и стала разжигателем для огня.

После этого поставьте пробку вертикально в огнеупорный подсвечник и зажгите конец зажигалкой.

Пробка горит очень медленно, что дает вам время насладиться приятной и теплой атмосферой.

Будьте осторожны, зажигая свечу. Алкоголь является легковоспламеняющимся продуктом. Поэтому поставьте свечу в безопасное и чистое место, прежде чем зажечь ее.

2. Поставьте пробку в почву с растениями. Чтобы не использовать глиняную гальку или гравий, воспользуйтесь винными пробками, которые будут извлекать лишнюю влагу.

Поэтому при пересадке растений уложите несколько крышек на дно кашпо или горшка. Это способствует хорошему дренажу почвы, которая остается хорошо аэрированной.

Еще одно преимущество: когда пробка смешается с грунтом, горшок будет легче передвигать. Также вы избавитесь от гниения растений в корневой системе.

Если положите пробки на поверхность грунта как мульчу, защитите вазон от холода, сырости и плесени.

3. Винные пробки для холодильника. Оказывается, что пробки могут впитывать неприятные запахи внутри холодильника. Поэтому не стесняйтесь положить по несколько штук на полки, чтобы исчезла вонь.

4. Создайте подставки из винных пробок. Пробки можно использовать для изготовления подставок. Надо просто разрезать их на несколько частей одинакового размера и склеить. Не стесняйтесь добавить цвет, покрасив макушки.

5. Укупорьте открытые бутылки. Вы наверняка думаете, что поставить пробку назад после ее удаления невозможно! Это не совсем верно. Действительно есть способ снова вставить пробку в бутылку. Все, что вам нужно сделать, это погрузить пробку в кипящую воду примерно на десять минут. Тепло от воды смягчит пробку и облегчит установку на место.

Напомним, что опытные хозяйки используют специальный раствор для удаления накипи из чайника. Этот простой лайфхак поможет избавиться от этой неприятной проблемы за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!