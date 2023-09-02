Пять способов сохранить цвет вещей во время стирки в машинке

Некоторые натуральные продукты помогут восстановить блеск и цвет темных вещей. Самое интересное, что они есть на каждой кухне.

Чтобы сохранить интенсивность цвета темной одежды, не стесняйтесь использовать 5 натуральных продуктов. Не прибегая к моющим средствам с химическим содержанием, вы получите отличный результат, убеждены эксперты Sante Plus.

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Чайный пакетик и яблочный уксус

Простой чайный пакетик может вернуть более насыщенный цвет вашим темным джинсам, свитеру, толстовке или даже футболке.

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Все, что вам нужно сделать, это наполнить таз горячей водой, добавить два пакетика настоянного чая и немного яблочного уксуса. Затем замочите в нем свою темную одежду, пока не захотите положить ее в стиральную машину. Чай скоро повлияет на вашу темную одежду.

Перец

Перец – отличный способ сохранить интенсивность цвета и одновременно оживить черноту вашего белья. Для этого просто насыпьте 2-3 ложки этой специи прямо в барабан вашей машины и в любое другое отделение. После стирки вы заметите заметную разницу: одежда станет насыщеннее черного цвета.

Лимон

Лимонный сок может оживить одежду тусклого цвета. Просто замочите его в горячей воде, в которую вы добавили лимонный сок, и оставьте на несколько часов. В конце концов поместите в стиральную машину. Вещи станут ярче и насыщеннее цвета.

Белый уксус и соль

Чтобы восстановить темный цвет вашей одежды, особенно черной, просто налейте в стиральную машину стакан белого уксуса и 100 г соли и запустите его. Известно, что соль предотвращает появление цветных пигментов, особенно на новой одежде.

Кофе

Просто налейте чашку кофе в отсек для моющих средств, предназначенный для бельевого кондиционера, а затем включите стиральную машину. Не стесняйтесь выполнить повторную стирку, чтобы избавиться от запаха кофе. Таким образом, кофе оживит черную одежду и затемните оттенки темного цвета.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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