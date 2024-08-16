Пятибалльная магнитная буря бьет по Земле и вернется в ближайшее время: когда опасные даты в августе

В пятницу, 16 августа, Землю покрыла мощная магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных штормов достигает пяти баллов из девяти возможных.

Как сообщает Meteoagent, уже в субботу, 17 августа, магнитная буря стихнет до четырех баллов. Однако в воскресенье, 18 августа, геомагнитный шторм снова достигнет силы в пять баллов.

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График магнитных бурь на август 2024. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури – это кратковременные возмущения геомагнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности. Они могут сопровождаться полярными сияниями, нарушениями работы радиоэлектронных систем и влиять на самочувствие людей, в частности вызывая:

Головная боль, мигрень.

Повышенная раздражительность, утомляемость.

Нарушение сна, бессонница.

Перепады АД.

Обострение хронических болезней.

Метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями в период геомагнитных штормов следует не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, так как они могут губительно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Лучше перенести длительные походы, велопоездки и упражнения, связанные с повышенной нагрузкой.

Во время магнитных бурь не следует употреблять алкоголь, жирную пищу, кофе и крепкий черный чай. В любом случае нельзя чрезмерно волноваться.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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