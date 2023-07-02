Рамзан Кадыров при смерти и уже не разговаривает – источники оппозиции

Оппозиционные источники сообщили о серьезных проблемах с почками у главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что его почки полностью отказали и состояние главы Чечни настолько ухудшилось, что он уже не может разговаривать.

Информацию о состоянии здоровья Кадырова сначала телеграм-канал AbuSaddam Shishani. "Поступает информация, что Кадыров при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это последние дни", – говорится в сообщении.

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Также информацию о скорой смерти Кадырова подтвердил Ислам Белокиев, представитель информационной службы батальона имени шейха Мансура.

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По его словам, "Кадыров, скорее всего, вскоре умрет".

"Например его сын, Адам Кадыров, постится у себя в роли ролики о том "как тяжело потерять отца и, что ценность отца, можно понять только после его смерти". В таком состоянии вряд ли Кадыров долго протянет. А это значит, что на нас ждут региональные изменения", – отметил Белокиев.

По его мнению, в случае смерти главы Чечни в республике произойдет "тотальная зачистка от старого кадыровского влияния".

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Между тем один из сыновей Кадырова Адам в соцсетях опубликовал сообщение, в котором рассказал о важности отца-наставника, а еще попросил, чтобы его отца "берег Всевышний".

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, этим сообщением сын Кадырова "фактически подтвердил информацию, что Кадыров находится в крайне тяжелом состоянии".

По информации источников ВЧК-ОГПУ в Чечне уже несколько дней никто не замечал кортежа Рамзана Кадырова.

СМИ, связанные с Кадыровым, пока не опровергают эту информацию.

Напомним, что несколько месяцев назад немецкое издание Bild сообщало о серьезных проблемах с почками у Кадырова. Эту информацию подтвердил находящийся в изгнании бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев. По его словам, Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку не доверяет московским медикам.

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