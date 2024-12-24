Размер пенсии в ваших руках: украинцам рассказали, как увеличить свои выплаты

Украинцы могут самостоятельно повысить размер своей будущей пенсии, работая официально и следя за уплатой единого социального взноса. Чем выше взнос и продолжительнее трудовой стаж, тем больше будут пенсионные выплаты.

На это обращает внимание Министерство социальной политики. Официальное трудоустройство гарантирует, что работодатель регулярно платит налоги и социальные взносы за своего работника.

Одним из главных источников наполнения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) является единый социальный взнос (ЕСВ). По данным отчета ПФУ за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест было легализовано, что принесло дополнительные 97 миллионов гривен в бюджет фонда.

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Эти средства направляются на выплаты как нынешним пенсионерам, так и тем, кто только начинает свой трудовой путь. Предстоящий размер вашей пенсии зависит от следующих факторов:

Трудовой стаж : каждый год официальной работы добавляет в общий стаж, который учитывается при расчете пенсии.

: каждый год официальной работы добавляет в общий стаж, который учитывается при расчете пенсии. Размер взносов: чем выше заработная плата (а значит, и уплачен ЕСВ), тем больше накапливается для вашей будущей пенсии.

Неофициальное трудоустройство лишает работников многих прав и социальных гарантий. В частности:

Утрата стажа : период работы без официального оформления не засчитывается в трудовой стаж, необходимый для получения пенсии.

: период работы без официального оформления не засчитывается в трудовой стаж, необходимый для получения пенсии. Минимальные выплаты: при недостаточном стаже работник рискует остаться только с социальной помощью, которая существенно меньше минимальной пенсии.

при недостаточном стаже работник рискует остаться только с социальной помощью, которая существенно меньше минимальной пенсии. Отсутствие социальной защиты: неофициальные работники не имеют права на оплату больничных, декретных отпусков или отпусков в целом.

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Каждый работник, за которого уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ), накапливает "пенсионные баллы", влияющие на размер его будущей пенсии. Чем больше таких баллов у вас будет, тем выше станут пенсионные выплаты. Например:

Работник со средней заработной платой, регулярно платящий ЕСВ, может рассчитывать на пенсию, превышающую минимальный уровень.

Если же взносы не уплачиваются, человек получит только социальную помощь, размер которой значительно меньше и не обеспечивает должного уровня жизни.

Кроме пенсионных преимуществ, официальное трудоустройство гарантирует:

защита трудовых прав (отпуска, больничные);

возможность получения кредитов и социальных выплат;

участие в государственных программах поддержки.

Украинцам следует отдавать себе отчет, что их будущее зависит от выбора, сделанного сегодня. Важно работать официально, контролировать уплату ЕСВ и избегать "теневых" соглашений с работодателями.

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