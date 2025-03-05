Разрешение на оружие теперь заработает в Действии - Федоров

В скором времени в приложении "Действие" появится новая услуга - "Разрешение на оружие". Бета-тестирование уже на финальном этапе, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, это будет комплексная услуга, которая позволит подать заявку на получение разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия непосредственно в "Действии". Кроме того, сам разрешительный документ также будет доступен в цифровом формате. Об этом пишет Укринформ.

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"Не нужно будет носить с собой бумажные документы – достаточно будет электронного разрешения и QR-кода в "Действии"", – отметил Федоров.

Ожидается, что сервис будет запущен уже в этом месяце, и он будет доступен для всех граждан Украины.

Напомним, ранее был назван полный перечень льгот для граждан, которым исполнится 60 лет в 2025 году.

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