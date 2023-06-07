Редкая находка: в Омане обнаружили медные слитки возрастом 4300 лет (фото)

Археологи обнаружили три медных слитка старше 4300 лет в районе города Ибра в Омане. Находку сделали при раскопках на территории древнего поселения.

Редкая и давняя находка проливает свет по образу жизни жителей этого района того времени. Об этом сообщает Ynetnews.

Целью исследователей было датировать поселение, а затем выкопать опытные ямы в земле. Во время раскопок было обнаружено три медных слитка, возраст которых, по оценкам, превышает 4300 лет и каждый весит около 1,7 кг.

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Это чрезвычайно редкая находка, которая была случайно оставлена на месте обнаружения, по-видимому, жителями, покинувшими поселение. Поселение, идентифицированное двумя докторантами из Университета Гете во Франкфурте, Йонасом Клюге и Ирине Бизевелд, принадлежит к ранним бронзовым временам (примерно 2600-2000 гг. до н. э.).

В этот период территория, где находится Оман, считалась одним из важнейших производителей и поставщиков меди для древней Месопотамии. Он расположен на месте сегодняшнего Ирака, а также цивилизация долины Инда, которая была одной из древнейших городских цивилизаций в мире и охватывала территорию, где находятся Пакистан и Индия.

Медь считалась желанным товаром, о чем многие свидетельствуют клинописные тексты из Месопотамии. Поскольку медные слитки обычно подвергались дальнейшей обработке для изготовления из них орудий труда и других предметов, их редко обнаруживали при археологических раскопках.

Напомним, в Стамбуле нашли статую греческого бога Пана, которой 1700 лет.

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