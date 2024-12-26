Известный украинский боксер Василий Ломаченко оказался в центре нового скандала из-за своих высказываний в поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В своем заявлении спортсмен резко отреагировал на слова предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Ломаченко выступил с критикой религиозной реформы, предусматривающей переход церквей на новый календарь и интеграцию общин в ПЦУ. Он назвал эти изменения такими, что "разделяют общество", и обвинил ПЦУ в силовом захвате храмов. Боксер заявил, что верующие УПЦ МП, которых он называет "истинными христианами", подвергаются преследованиям из-за отказа переходить в ПЦУ.

Резкая критика и обвинения

Ломаченко также поставил под сомнение слова Епифания о том, что реформа не вызвала противостояний. По словам боксера, именно действия ПЦУ открыли "новый религиозный фронт", сопровождающийся насилием и ненавистью. Он утверждает, что приходы УПЦ МП защищают свои храмы от "силовых захватов", сравнивая это с насильственным вмешательством в частную жизнь людей.

Кроме того, спортсмен подчеркнул, что большинство верующих выступает против перехода в ПЦУ, хотя официальная статистика указывает на обратное.

Резонанс в обществе

Это не первый случай, когда Ломаченко оказывается под критикой за свои религиозные убеждения. Его поддержка УПЦ МП неоднократно вызывала бурные обсуждения, особенно на фоне войны с Россией, где Московский патриархат открыто поддерживает агрессию.

Позиция боксера вызывает противоречивые оценки: одни называют его защитником традиционных ценностей, другие — сторонником пророссийской политики.

Если ситуация с религиозным противостоянием в Украине продолжит обостряться, подобные заявления лишь усилят напряженность и раскол в обществе.

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