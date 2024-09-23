Российская армия атаковала КАБами Запорожье: пострадали 16 человек, среди них ребенок (фото)

22 сентября оккупанты атаковали Запорожье шестью КАБами в результате чего 16 человек получили ранения, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, МВД Украины.

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"13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень". Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16 человек . Четверо из них госпитализированы.

"В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома", – уточнил глава ОВА.

Он также написал, что в результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

В результате ударов занялись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома.

На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики, спасатели и другие профильные службы города.

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля и балкона одной из квартир на общей площади 10 кв.м. Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекалось 47 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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