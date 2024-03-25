россия атаковала Киев двумя баллистическими ракетами: в нескольких районах падение обломков на жилые дома (фото)

25 марта в Киеве прогремели взрывы почти сразу после объявления воздушной тревоги. Также сразу начала работать ПВО в столице и в Киевской области.

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Как сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, около 10.30 враг нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Цели уничтожены, тип устанавливается", — сообщил он.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе.

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По данным мэра, в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании.

По данным мэра столицы, сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых 16-летняя девушка.

По данным КМВА, обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО.

В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева, спасатели разбирают завалы.

По данным мониторинговых каналов, россияне ударили по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Циркон" с территории Крыма.

Циркон (3М22) – это гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная в России. Ее первое испытание прошло в 2016 году, а на вооружение ВМФ РФ она была принята в 2023 году.

Характеристики ракеты "Циркон":

Масса: 4-5 т

Масса боевой части: 300-400 кг

Дальность полета: 400-1000 км

Скорость: 9 Махов (до 2700 м/с)

Ракета "Циркон" может запускаться с разных платформ, включая: корабли, подводные лодки.

Ракета "Циркон" оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет ей поражать цели с высокой точностью. Ракета также способна маневрировать на полете, что затрудняет ее перехват системами ПВО.

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Напомним, утром 24 марта россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.

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