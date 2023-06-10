Россия атаковала Одессу ракетами и дронами: трое погибших и более двадцати раненых (фото, видео)

Ночью 10 июня враг совершил обстрел Одещины ракетами и дронами. Силами ПВО все "Shahed-131/136" уничтожены, погибли 3 гражданских лица, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг"

"Во время ночной дроновой атаки на Одещине силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены. В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, повлекли возгорание".

На месте происшествия произошел пожар площадью 50 кв.м, который был ликвидирован.

По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк ночью 10 июня над Одесщиной ПВО уничтожила 8 из 8 запущенных "шахедов", сбила две вражеских ракеты, одна из них попала на побережье.

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"8 "шахедов", направленных на Одесщину, были уничтожены, все, кстати.

На данный момент сообщается о 26 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина.

Две ракеты были уничтожены, есть одно попадание на побережье, взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, в результате чего погибли 3 человека.

Напомним, российские оккупанты обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Удар произошел в пятницу, 9 июня, погибли по меньшей мере два человека.

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