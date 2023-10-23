Россия атаковала Украину ракетами и 'Шахедами': сбиты 14 ударных дронов и ракета X-59

В ночь на понедельник, 23 октября Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Силами обороны были сбиты все ударные БПЛА и ракета Х-59.

Ночью россияне задействовали управляемые ракеты – авиационную Х-59 и зенитные С-300. Последними они атаковали гражданские объекты Константиновки в Донецкой области.

Об этом первые детали атаки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также, россияне запустили четыре Shahed-136/131 и еще один ударный БПЛА неустановленного типа, которые были сбиты ПВО.

Как сообщает Днепропетровская ОВА, под утро кафиры пытались атаковать область ракетой, сбитой силами ПВО.

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Силы обороны юга сообщили, что запуск "Шахедов" был произведен с временно оккупированного Крыма. Под угрозой удара находилась припортовая инфраструктура Одесской области.

Девять дронов были сбиты на Одесщине, обломками одного повреждена крыша припортового склада. Еще один дрон был сбит в Винницкой области. Пострадавших нет.

Напомним, россияне ударили по отделению "Новой почты" в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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