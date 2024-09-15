россия КАБами ударила по жилому дому в Харькове: среди раненых - дети (видео)

В воскресенье, 15 сентября, российские войска управляемыми авиабомбами атаковали Харьков. В Немышлянском районе оккупанты попали в многоэтажку, которая в результате попадания загорелась.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара в Харькове зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. По состоянию на 17:00 известно о 35 пострадавших, среди которых трое детей.

"Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа - с 9-го по 12-й", - отметил мэр города Игорь Терехов.

Продолжается спасательная операция и тушение пожара. На месте работают все соответствующие службы.

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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях отреагировал на российский удар по Харькову и опубликовал фото разрушенного россией дома.

Удар по дому в Харькове. Источник: Скриншот с видео

Удар по дому в Харькове. Источник: Скриншот с видео

Удар по дому в Харькове. Источник: Скриншот с видео

"Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами - пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы", – прокомментировал он трагедию.

российские войска также нанесли удар в районе Дергачей. Об этом сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Попадания пришлось по открытой территории на черте города. Предварительно - пострадавших нет. Дополнительная информация устанавливается", — написал он в Telegram-канале.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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