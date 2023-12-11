Россия выпустила по Украине 18 дронов и 8 баллистических ракет: есть пострадавшие в Киеве (фото)

российские боевики в ночь на 11 декабря выпустили по Украине 18 ударных беспилотников и 8 баллистических ракет. Силы воздушной обороны сбили все враждебные цели.

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Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, беспилотники Shahed россияне выпустили по Украине из оккупированного Крыма (Чауда, Бельбек).

"Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Около 4 утра россияне привлекли для нанесения ударов баллистические ракеты. "Ударили по Киевщине восемь баллистических ракет. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области РФ", - сообщили в Командовании ПС ВСУ.

Все ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате работы ПВО обломки ракет упали в Дарницком районе, в Бортничах.

"Во время отражения ракетного удара по столице произошло падение обломков ракет в Дарницком районе города. Травмы получили четверо жителей Бортничей", – отмечается в сообщении КМВА.