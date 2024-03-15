россияне баллистикой атаковали Одессу: есть попадания в жилые дома и жертвы
россияне 15 марта атаковали баллистическими ракетами Одессу. оккупанты запускали ракеты из оккупированного Крыма.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие.
"На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются", – написал он в Телеграм-канале.
Украинские паблики публикуют фото и видео последствий удара по Одессе.
По информации учебных заведений Одессы, все дети, находившиеся в школах и садах, в безопасности.
По предварительным данным, во время обстрела пострадало 35 человек.
Олег Кипер проинформировал, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.
Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Десятки машин скорой помощи прибыли к месту прилета вражеской ракеты.
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