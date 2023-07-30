россияне заявили о 'неудавшейся атаке киевского режима' 25 беспилотниками по Крыму

В ночь на 30 июля оккупированный Крым атаковали сразу 25 беспилотников. Об этом заявило российское минобороны.

Если верить минобороны россии, российские военные "прекратили атаку 25 беспилотников по объектам в Крыму". Ведомство отчиталось, что 16 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны, 9 — "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", они якобы потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении Минобороны рф в Telegram.

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Тем временем Москве по ПВО не так повезло. В ночь на 30 июля российская противовоздушная оборона "пропустила" несколько дронов, атаковавших бизнес-центр "Москва-Сити". Дронами были повреждены два здания – башня IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и "Око-2".

Минобороны россии заявляет, что этой ночью украинские беспилотники "попробовали атаковать Москву". Один из них был сбит ПВО в Одинцовском районе. Два других подавлены силами РЭБ и рухнули в Москву.

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