россияне заявили об атаке дронов на Белгород: с утра горят авто (видео, фото)

В ночь на 16 сентября подвергся атаке дронов Белгород в РФ. В городе горят авто, оккупанты заявляют о попадании в жилые дома.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения", – сказал Гладков.

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Из опубликованных в сети кадров видно, что в результате удачной работы российской ПВО во дворе жилого дома горят авто.

Напомним, 12 сентября российские войска обстреляли Конотоп в Сумской области. Были повреждены 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

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