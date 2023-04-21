Руководила войском и побеждала в поединке с мужчинами: история Хутулун – монгольской принцессы, которую невозможно было одолеть

Принцесса монгольского ханства, жившая в 13 веке, была чрезвычайно сильной и воинственной. Она дала клятву, что не выйдет замуж до тех пор, пока мужчина, который хочет взять ее в жены не победит ее. Удачу испытали 1000 воинов и все они потерпели поражение.

В то время подобное поведение женщины даже для воинственной Монголии было нехарактерным, но Хутулун отказывалась определяться гендерными ролями и выполняла мужскую работу: была политическим советником, командовала войском и помогала отцу руководить подданными.

Принцесса была дочерью двоюродного брата Кублай-хана и потомка Чингисхана правителя империи монголов, охватывавшей пространство от Европы до Тихого океана,

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Об этом пишет IFLScience.

Хутулун была не только очень сильной, но и красивой женщиной. Она была настолько яркой личностью, что Марк Поло и Рашид ад-Дин упоминали ее в своих записях.

Принцесса была отличным стратегом на поле боя и помогала отцу одерживать победу. Хутулун также была великолепной наездницей и прекрасно владела национальными монгольскими видами спорта.

До принцессы стояла очередь из желающих жениться на ней: один принц даже предложил за нее 1000 лошадей, но она все равно победила его в поединке, поэтому отказала. Однако такое поведение Хутулун привело к сплетням, что она находилась в слишком близких отношениях со своим отцом, ведь долго не выходила замуж. В конце концов свадьба таки состоялась, но без поединка.

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Хутулун была верной советницей своего отца, великолепным воином и полководцем. Ее отец хотел назвать ее своей преемницей, но женщина во главе империи даже не рассматривалась, особенно учитывая, что у Кублай-хана было 14 сыновей. Принцесса приняла это и поддержала своего брата Оруса в борьбе за престол. В конце концов, она стала военачальником, что вполне устраивало ее: за короной она не гналась.

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