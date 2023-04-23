Рыба и чеснок: что нельзя давать котам
Обычно наши домашние животные становятся полноценными членами семьи, за которых мы переживаем, как за себя.
Рацион пушистиков играет очень большую роль для самочувствия кота. Поэтому к этому вопросу следует относиться со всей серьезностью. UaPortal собрал список запрещенных для кошек продуктов.
Продукты под запретом:
– Сладкое, острое, соленое, жареное – эти продукты и для людей не несут большой пользы, а для кошек – тем более.
– Чеснок и лук – раздражают слизистую желудка и ЖКТ.
– Рыба – рыбьи кости могут застрять в горле кота и привести к смерти. Кроме того, кость может пробить часть ЖКТ и вызвать внутреннее кровотечение. Рыба ухудшает работу почек и обостряет мочекаменную болезнь, а сырая рыба является источником паразитов.
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Разрешенные продукты:
– Говядина
– Субпродукты
– Яйца
– Молочные продукты
– Вареная рыба, очищенная от костей
– Зелень, овощи
– Крупы
Несмотря на это, ветеринары отмечают, что кот не должен есть с человеческого стола. Для животных существует большое количество сбалансированных кормов, которые точно не помешают здоровью вашего любимца.
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