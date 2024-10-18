С 1 января будем платить больше: в Украине пересчитают стоимость доставки газа

С начала 2025 г. в Украине состоится перерасчет стоимости доставки газа для потребителей. В новых счетах будет учтен объем потребления за газовый год, продолжавшийся с октября 2022 года по конец сентября 2023 года.

С 1 мая 2025 года цена на доставку газа вырастет для потребителей больше голубого топлива по сравнению с предыдущим газовым годом. В то же время потребители, которые уменьшили использование газа, смогут рассчитывать на более низкие платежи. Об этом сообщает OBOZ.UA.

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Следует отметить, что с 2025 года в Украине планируется введение единого тарифа на поставку газа для всех категорий потребителей. При этом сам тариф на доставку останется неизменным, но в расчетах платежей будет учитываться объем потребления за газовый год, завершившийся в сентябре 2024 года.

Эти изменения направлены на стимулирование эффективного использования энергоресурсов и обеспечения более справедливого распределения расходов на доставку газа между потребителями.

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