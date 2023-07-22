Садоводы назвали лучший способ обрезки роз, стимулирующий рост цветов

Обрезка роз может испугать садоводов, однако именно таким образом можно стимулировать рост цветов. Впрочем, розы нужно обрезать правильно, чтобы не навредить кусту.

Обрезка роз предполагает удаление мертвых, больных и отмирающих стеблей, чтобы улучшить гигиену, здоровье и внешний вид растений. Об этом сообщает Express.co.uk.

Садоводы также могут формировать растение, чтобы оно лучше соответствовало окружающей среде. Удаляя мертвые стебли, кустарник роз легче направить энергию на здоровые побеги.

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Для большинства роз лучшее время для обрезки – конец зимы, февраль и начало марта, до того как начнут набухать листовые почки. Как правило, это зависит от климата и места.

Важно использовать чистые инструменты, поскольку розы восприимчивы к болезням из-за "открытых ран". Срезы нужно делать над имеющейся почкой чистым, острым садовым секатором. Если ближе 5 мм, растению может быть трудно вырастить новый побег.

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