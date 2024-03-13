Самый большой в мире самолет с размахом крыльев 117 метров совершил исторический полет (видео)

Авиационный гигант Roc, разработанный компанией Stratolaunch, недавно совершил прорывной полет. Этот уникальный летательный аппарат отличается огромным крылом, длина которого составляет 117 метров и объединяет две фюзеляжные части. Его предназначение – служить платформой для запуска ракет в космос.

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Согласно данным IflScience, Roc успешно завершил свой исторический полет. Известно, что самолет имеет массу 227 тонн без груза и достигает 590 тонн с полной нагрузкой. Шесть двигателей Pratt&Whitney PW4056 придают ему способность поднимать большие грузы.

Почему этот полет исторический

Самолет Roc впервые совершил полет с полезной нагрузкой на гиперзвуковой скорости. Маршрут пролегал над Тихим океаном, где был осуществлен запуск космического аппарата Талон-А, который является компактной версией шаттла. После отделения от самолета "Талон-А" активировал свои двигатели для выполнения исторического полета.

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Stratolaunch сохраняет интригу, предоставляя ограниченную информацию о полете, но подтверждает его успех. Отмечено, что космический аппарат TA-1 приблизился к гиперзвуковой скорости в 5 Махов, что в пять раз быстрее звука, собрав при этом значительный объем данных. После этого теста, Stratolaunch планирует уже в этом году опробовать следующий аппарат нового поколения – TA-2.

Следует напомнить, что Stratolaunch была создана в 2011 году Полом Алленом, соучредителем Microsoft и авиационным энтузиастом и стремилась создать масштабный самолет-носитель для ракет. Проект прошел долгий путь развития, и теперь крылья самолета имеют размах в 117 метров, что почти вдвое превышает размеры Boeing 747.

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