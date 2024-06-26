Сбросили взрывчатку с дрона: оккупанты атаковали детей в Херсоне

Вечером 26 июня российские оккупанты атаковали двоих детей в Херсоне. Противник сбросил на них взрывчатку с беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. Кроме того, под удар попали взрослые.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук", – сказал Александр Пронин.

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По его словам, у ее 15-летней сестры наблюдаются взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия. Пострадавших детей в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи.

Прокудин добавил, что в больницу самостоятельно за помощью обратились трое взрослых, которые находились вместе с детьми.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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