Сеть взорвалась мемами из-за ордера на арест путина, а Симоньян угрожает ядерным ударом

Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента рф владимира путина стала резонансной новостью. Кроме серьезных обсуждений украинцы также создали немало тематических шуток.

UAporat собрал подборку лучших и остроумных фотожаб и мемов по выдаче ордера на арест путина. Некоторые пользователи сети шутят, что теперь президенту рф стоит присоединиться к ЧВК "Вагнер", а другие делают картинки с изображением диктатора за решеткой.

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В стороне не остались и россияне. В частности, пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков назвал решение Суда возмутительным, а впоследствии добавил, что россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые подобные решения являются для рф с точки зрения права ничтожными.

Пропагандистка Маргарита Симоньян в свою очередь стала угрожать нанести ядерный удар по арестующей путина стране. Вот только она не учла, что президент рф в тот момент и сам окажется под ядерным ударом.

Отметим, Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента рф владимира путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львова-Белова.

Напомним, 3 марта 2022 года Уголовный суд в Гааге взялся за расследование против военных преступлений рф.

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