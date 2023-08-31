Шесть ошибок при стирке, из-за которых одежда плохо пахнет

Когда мы стираем одежду в стиральной машине, то вполне обоснованно ожидаем, что она будет чистой и свежей. К сожалению, иногда бывают неприятные сюрпризы, и одним из самых частых является неприятный запах свежей одежды.

В целях экономии времени мы можем допускать ошибки во время стирки, вызывающие это неудобство. Однако можно положить конец этим неприятностям, пишет Sante Plus.

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Ошибки стирки, из-за которых на одежде остается затхлый запах

1. Перегрузка стиральной машины может привести к запаху сырости.

Это ошибка, предполагающая перегрузку барабана стиральной машины. Слишком полная машина делает одежду более влажной, и ее сушка занимает гораздо больше времени.

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2. Нехватка воздуха способствует появлению запаха влажности.

Если ваши вещи недостаточно проветриваются при сушке, там может образоваться влага. Не складывайте все мокрое белье в сушилку, надеясь сэкономить время, иначе в результате белье будет пахнуть сыростью. Это также может повлиять на ткань настолько, что вам придется утюжить большую часть одежды.

Лучше всего распределять время стирки, оставляя одежде достаточно места для правильной сушки. При этом обязательно проветрите помещение в течение 15 минут, чтобы обеспечить свободное поступление воздуха. Хорошая вентиляция – важное качество сушки.

3. Сушка одежды во влажном помещении может привести к неприятному запаху.

Когда холодно, у людей привычка сушить одежду в такой комнате, как ванна. Однако помните, что это ошибка. Недостаток воздуха спустя некоторое время неизбежно приведет к появлению затхлого запаха. Если вы не хотите открывать окна дома из-за страха холода, подумайте о том, чтобы приобрести осушитель воздуха, чтобы ваши вещи быстрее высохли.

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4. Если не стирать стиральную машину, на одежде может остаться затхлый запах.

Стиральные машины имеют тенденцию сохранять влагу, что приводит к появлению плесени и стойкому запаху. Чтобы избежать этого, протрите барабан самодельным бытовым чистящим средством, а затем запустите высокотемпературный вакуумный цикл, насыпав несколько столовых ложек пищевой соды в отсек для моющих средств. Пищевая сода не только поможет убить бактерии, но и дезодорирует вашу машину.

Кроме того, между каждым использованием не забывайте оставлять дверцу прибора приоткрытой. Действительно, хорошая вентиляция обеспечивает качественную сушку и, следовательно, предотвращает появление затхлого запаха белья. Еще одна деталь: помните, что резиновые уплотнения барабана могут содержать грязь и бактерии. Не стесняйтесь чистить и дезинфицировать их.

5. Неправильное количество моющего средства может способствовать появлению неприятного запаха.

Если вы думаете, что использование большого количества моющего средства сэкономит время и эффективность, подумайте еще раз. Слишком большое количество моющего средства приведет только к образованию пены, которая задерживает грязь и вызывающие запах бактерии.

Что касается температуры воды, лучше использовать горячую воду для тканей, которые могут ее выдержать, чтобы лучше уничтожить бактерии. Также не сыпьте слишком много порошка.

6. Частое использование бельевого кондиционера также является причиной запаха сырости.

Трудно не отказаться от использования бельевого кондиционера для ароматизации и смягчения тканей. Однако частое его использование лишь маскирует нежелательные запахи, а не нейтрализует их. Вместо этого желательно отдать предпочтение белому уксусу, который обладает дезодорирующими и дезинфицирующими свойствами.

Если вам сложно отказаться от ароматических свойств бельевого кондиционера, вы всегда можете налить в соответствующий отсек несколько капель разведенного в воде эфирного масла. Тимьян, мята, лаванда или даже эвкалипт – каждый найдет что-нибудь для себя. Вы также можете произвести кондиционер для белья без химикатов.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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