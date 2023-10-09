Шесть основных правил ухода за комнатными растениями осенью

Осенью комнатные растения также нуждаются в надлежащем уходе, подготовке к зиме. Детали об уходе за комнатными растениями рассказал ТСН.

Увлажненный воздух

Увеличенная влажность воздуха является важным критерием, особенно когда во многих частных домах отопление уже включается в конце сентября, что приводит к сухому воздуху. Комнатные растения особенно чувствуют это, поскольку многие нуждаются в повышенном уровне влажности. Это особенно важно для тропических растений, привыкших к другому микроклимату. Использование увлажнителя воздуха или регулярное опрыскивание растений может помочь сбалансировать влажность воздуха.

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Важно позаботиться о сбалансированном увлажнении накануне. Также переместите растения, требующие дополнительного увлажнения, поближе друг к другу.

Температура

С приходом осени, быстро снижается температура, и это резкое изменение может вредить многим растениям. Теплолюбивые растения, которые раньше стояли на балконе, лучше убрать в теплое помещение. Переносите их днем, когда солнце не слишком активно.

Пересадка

Пересадка комнатных растений также важна, особенно для вырастивших летом и уже ставших крупными. Обычно это делают в начале осени, когда растения переходят в период покоя. Выбирайте горшки на 2-3 см больше предыдущих.

При пересадке тщательно проверяйте корневую систему растений, удаляя поврежденные части и обрабатывая корни активированным углем, если это необходимо для дезинфекции.

Обработка

Смена сезона – лучшее время для профилактической обработки растений от вредителей, которые могут поселяться среди листьев в течение лета. Особенно важно возделывать цветы, которые провели лето на улице. Будьте осторожны при обработке и не прикасайтесь к соцветиям. Обязательно следуйте инструкциям препаратов.

Освещение

Осень приносит сокращение светового дня, что отрицательно сказывается на комнатных растениях. Установка специальных фитоламп может помочь растениям, нуждающимся в большем свете.

Подкормка

Со сменой сезона также изменяются потребности в поливке и подкормке цветов. Комнатные растения переходят в период покоя, поэтому полив и подкормку можно делать реже. Также ограничит опрыскивание, если влажность воздуха уже сбалансирована.

В этот период растения скапливают силы для следующего сезона.

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