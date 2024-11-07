Шмигаль назвал категорию военнообязанных, которая в первую очередь получит повестки

Неработающие военнообязанные получают повестки в первую очередь. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе Киевского международного экономического форума.

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"По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена", – сказал он.

Напомним, мы уже писали, какое наказание грозит работниками ТЦК, избегающими выдачи родственникам повесток.

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