Штраф, тюрьма и арест имущества: какие виды наказаний ждать уклоняющимся от мобилизации

На территории Украины происходит процесс обновления сведений военного учета для всех граждан призывного возраста, независимо от пола. Этот процесс должен быть завершен до 16 июля 2024г. Игнорирование этой обязанности может повлечь за собой наложение штрафных санкций, арест имущества, ограничение права управления транспортными средствами, а в отдельных случаях - даже лишение свободы. Об этом пишет ТСН.

Кто обязан актуализировать свои данные:

- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

- женщины, имеющие специальности, определенные перечнем на официальном сайте Министерства обороны.

Как можно обновить сведения:

- обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

- посетить ближайший Центр предоставления административных услуг.

- Воспользоваться мобильным приложением "Действие".

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Последствия невыполнения требования:

- Административная ответственность: штраф от 3400 до 5100 гривен в мирное время и от 17000 до 25500 гривен в военное положение.

- уголовная ответственность: лишение свободы до 5 лет за уклонение от мобилизации.

- арест имущества и счетов.

- ограничение права управлять транспортным средством.

Важные замечания:

- В случае неуплаты штрафов их размер может быть удвоен.

- Информация о нарушении правил военного учета может передаваться в органы полиции.

- Территориальные центры комплектования имеют право выносить постановление о наложении штрафа без составления протокола.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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