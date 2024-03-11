Силы обороны из авиации эффектно уничтожили российский пункт управления на воде (видео)

Летчики Воздушных сил ВСУ нанесли удар по пункту управления россиян, размещенному на одном из судов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в понедельник, 11 марта.

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Он поблагодарил летчиков за успешную боевую работу. Видео уничтожения российского пункта управления Олещук опубликовал в Telegram.

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу по враждебному пункту управления!" – говорится в сообщении.

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Где именно базировалось судно, по которому нанесли удар, Олещук не уточнил.

На видео можно увидеть русский пункт управления, расположенный на воде. На следующих кадрах виден мощный взрыв в результате удара авиации.

Напомним, 1 марта вблизи Авдеевки Силы обороны мощно уничтожили штурмовую группу из более 30 оккупантов и столько же их техники.

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