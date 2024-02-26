Силы обороны Украины отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки – ОСУВ ''Таврия''

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что бойцы Сил обороны Украины отведены из села Ласточкино Донецкой области. Это Авдеевское направление фронта.

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"Подразделения вышли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое и Бердичи, чтобы не допустить продвижения российских войск в западном направлении", — говорится в сообщении "Общественного".

Ласточкино на карте фронта deepstatemap.live

Тем временем на канале DeepState сообщили о "тяжелых днях к западу от Авдеевки".

Отмечается, что сегодня враг наступал на Степное. "Зафиксировано по меньшей мере 4 попытки, все были отбиты. Неприятный момент был с прорывом в Бердичев, но его удалось отбить также. Позавчера был накат южнее Степного, наши успешно отразились", – пишут аналитики.

26 февраля противник пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького.

"Ситуация возле этих населенных пунктов уточняется. Южнее Северного враг наступал также, имел частичный успех", – добавили в DeepState.

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