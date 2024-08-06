Сколько денег можно легально вывезти из Украины: важная информация

На сегодняшний день количество украинцев за рубежом значительно возросло. Многие люди часто пересекают государственную границу в оба направления. Поэтому им важно учитывать финансовые вопросы во избежание проблем.

Команда UAportal расскажет, сколько денег можно перевозить через границу в 2024 году.

Возвращающиеся в Украину лица могут ввозить сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Это касается наличных денег, банковских металлов и т.д. До этого предела физические лица не обязаны декларировать имеющиеся средства

Подобный предел применяется и к финансовым активам при выезде из Украины. То есть, если у человека при себе до 10 тысяч евро, он может без дополнительных документов пройти через зеленый коридор на границе.

В то же время, через границу вполне возможно легально перевезти сумму более 10 тысяч евро, но эти средства нужно будет задекларировать в таможенном органе, указав источники их происхождения. Следует отметить, что таможни включают в эту сумму гривну, иностранные валюты и банковские металлы.

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