Сколько денег можно перевести с карты без лишних вопросов: актуальные лимиты

В 2025 году в Украине обновили правила осуществления денежных переводов с карты на карту. Начиная с 1 июня Национальный банк Украины снова устанавливает ограничения для клиентов с низким или средним уровнем риска.

В то же время, максимальная сумма переводов снижена до 100 тысяч гривен в месяц – раньше разрешалось до 150 тысяч. Об этом сообщает 24 канал.

Эти ограничения касаются не только переводов между банковскими картами, но и оплат по реквизитам IBAN. Для пользователей с высоким уровнем финансового риска действует более низкий предел – до 50 тысяч гривен в месяц.

Ограничения не применяются к лицам, имеющим официальные доходы, например, получают заработную плату на банковскую карту.

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Какие переводы подлежат налогообложению в Украине

Перевод средств от близких родственников – таких как родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушка или дедушка – не облагаются налогами. Однако если деньги поступают от постороннего лица, тогда нужно уплатить 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и дополнительно 1,5% военного сбора.

Если же подарок поступил из-за границы, ставка НДФЛ растет до 18%, к которой также прибавляется 1,5% военного сбора. В то же время, подарки в форме товаров или услуг стоимостью до 2 000 гривен (что соответствует 25% от минимальной зарплаты в 8 000 грн) не подлежат налогообложению.

Ранее мы рассказывали, что украинцам придется платить налоги даже с перевода в 1 гривну.

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