Сколько досок для нарезки должно быть на кухне и как отмыть застывшие пятна

В кулинарных приключениях нашей кухни множество разных помощников, ставших для нас настоящими друзьями. Но чтобы они продолжали служить нам долго, нуждаются в надлежащем уходе.

В одном из экспериментов УНИАН разобрались, как правильно отмыть разделочную доску, и поделились этими знаниями.

Читайте также: Неприятный запах исчезнет: простые и эффективные способы для мытья холодильника

Прежде всего, важно отметить, что несколько разделочных досок подойдут для разных целей, поэтому следует иметь их несколько:

Для нарезки сырых продуктов, например овощей для салата. Для еды, нуждающейся в термической обработке в духовке или на сковороде, такая как мясо. Для вырезки хлеба.

Также следует обратить внимание на разделочные доски с выемкой по периметру. Это поможет избежать того, чтобы жидкость, изливаемая во время нарезки некоторых продуктов, стекала на стол или пол.

Видео дня

Когда речь идет об очищении досок от запаха, особую роль играет пищевая сода. Чтобы отмыть разделочную доску от неприятного запаха, сделайте густую пасту, смешав соду с водой. Нанесите ее на доску и оставьте на некоторое время, затем тщательно промойте водой и просушите полотенцем.

Другим способом отмыть доску от запаха является смазка ее смесью тертого яблока с картофелем. Оставьте такую композицию на доске в течение 15 минут, затем промойте водой.

Читайте также: Удивительная эффективностью Лайфхак: зачем класть сахар в холодильник

Также поможет отмыть деревянную доску от неприятных запахов раствор с перекисью водорода и водой. Смешайте 2 чайные ложки перекиси с 0,5 литрами воды, окуните доску на 10-15 минут, затем промойте ее проточной водой.

Чтобы избавиться от запаха рыбы на деревянной доске, можно использовать уксус. Протрите им поверхность, затем промойте водой.

Другими эффективными вариантами является использование лимона и соли или смеси растительного масла с уксусом. Согласно материалу, инструкции для чистки остаются универсальными.

Деревянные доски, как и пластмассовые, следует чистить, соблюдая правила. Итак, для чистки деревянных досок следует намочить в теплой воде, посыпать солью и содой, а затем смыть уксусом после 10 минут и просушить. При чистке доски не забывайте о торцевых частях, где также могут накапливаться бактерии.

Очистка пластмассовых досок производится смешением масла с уксусом, после чего поверхность следует промыть водой с моющим средством.

Ранее UAportal рассказывал, как удалить царапины из нержавеющей стали, чтобы сохранить ее эстетичный вид и привлекательность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!