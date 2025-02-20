Сколько граждан Украины выступает против выборов до завершения боевых действий: результаты опроса

Согласно последним социологическим исследованиям, проведенным в феврале 2025 года, 63% украинцев не поддерживают проведение выборов до завершения войны. По данным опроса социологического центра "Социс", менее 1% респондентов высказались за проведение только президентских выборов, около 3% поддерживают переизбрание Верховной Рады, а 29% считают необходимым одновременно избирать и парламент, и главу государства.

Читайте также: О втором сроке Зеленского и истерике в соцсетях

В то же время подавляющее большинство – более 63% – выступает против любых выборов до завершения боевых действий. Об этом пишет УП.

Напомним, свежий соцопрос показал, как украинцы оценивают Зеленского сейчас.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!