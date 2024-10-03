Сколько нужно зарабатывать, чтобы пенсия была 10 тысяч гривен

Украинцы, получающие минимальную или несколько выше ее зарплаты, могут рассчитывать только на минимальные пенсии. Однако для тех, кто стремится к пенсии более 10 тысяч гривен, существуют определенные требования по заработку и страховому стажу.

Для того чтобы заработать пенсию такого уровня, необходимо иметь официальную среднюю зарплату в течение всего страхового стажа, которая будет по меньшей мере в 2,2 раза выше средней по стране. На сегодняшний день эта сумма составляет примерно 40 тысяч гривен в месяц.

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Пока такие высокие пенсии получают преимущественно бывшие госслужащие, народные депутаты, ученые и силовики высокого ранга. Раньше они имели право на специальные пенсии, которые могли достигать 80% их заработка. Однако с мая 2016 специальные пенсии больше не назначаются.

По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия составляет около 6 тысяч гривен. При этом, чтобы получать 10 тысяч гривен пенсии, нужно иметь значительный трудовой стаж (не менее 35 лет) и высокую заработную плату (около 33 тысяч гривен) в течение трудовой деятельности.

Стоит отметить, что значительная часть пенсионеров (более 5 миллионов человек) получает пенсию менее 5 тысяч гривен. Это говорит о низком уровне пенсионного обеспечения в Украине. Для сравнения, международные стандарты рекомендуют, чтобы пенсия составляла не менее 40% средней зарплаты.

Чтобы просчитать свою пенсию, на сайте ПФУ можно воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор".

Пенсионный калькулятор. Источник: portal.pfu.gov.ua/sidebar

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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