Сколько стоит быть на связи: сравнение мобильных тарифов в Украине и Европе

Несмотря на регулярный рост цен, мобильная связь и мобильный интернет в Украине остаются дешевле, чем в большинстве европейских стран. Ежемесячный тарифный план с включенными 10 ГБ мобильного интернета в Украине обойдется менее чем в 5 евро.

Информацию предоставляет ресурс numbeo.com. Для сравнения, в Молдове аналогичная услуга стоит около 7 евро. Даже в таких странах, как Россия и Белоруссия, средняя стоимость пакетов мобильной связи выше, чем в Украине.

Среди стран Европейского Союза меньше всего за мобильную связь и интернет платят в Румынии и Польше – примерно 7,25 и 8,5 евро соответственно.

Впрочем, среднестатистический европейский тариф ближе к отметке 20 евро. Например, в таких странах, как Испания, Эстония и Австрия, ежемесячная плата за мобильную связь составляет около 18 евро. В Португалии и Хорватии – около 19 евро, тогда как в Бельгии, Ирландии и Греции – около 21 евро. Во Франции тариф составляет 23 евро, а в Германии – 25 евро. Самые высокие цены на мобильную связь наблюдаются в Швейцарии (33,5 евро) и Норвегии (46 евро), несмотря на то, что эти страны не входят в ЕС.

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Следует отметить: более высокая стоимость услуги не всегда означает лучшее качество.

"У нас есть немало сфер, где услуги не только более качественные, но и более доступные по цене по сравнению с европейскими. Это касается и сферы телекоммуникаций", – отметил эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко.

Впрочем, по его словам, цены на мобильную связь и интернет в Украине будут расти и постепенно приближаться к европейским стандартам.

Ранее мы рассказывали, что Vodafone снизил цену на связь.

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