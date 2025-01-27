Сколько стоит земля: актуальная цена паев в Украине на январь 2025 года

В Украине уже более трех лет функционирует открытый рынок земли, и все это время стоимость паев стабильно росла. В прошлом году средняя цена земли также увеличивалась, однако в январе 2025 года наблюдается сезонное снижение стоимости гектара.

До начала полномасштабной войны в Украине еженедельно продавали около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, говорится в данных Опендатаботе. В настоящее время объемы продаж значительно сократились – почти вчетверо, и составляют около 2,5 тысяч гектаров еженедельно.

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В январе средняя цена сельскохозяйственной земли снизилась до 48622 гривен за гектар. Вместе с падением стоимости наблюдается уменьшение количества сделок купли-продажи и общей площади проданной земли. Самые дорогие паи сейчас можно найти в следующих регионах:

Ивано-Франковская область: средняя цена за гектар в декабре составила 93141 гривну;

Львовская область: 72 482 гривны;

Киевская область: 66 845 гривен;

Полтавская область: 66 792 гривны;

Винницкая область: 60 833 гривны;

Черновицкая область: 60 612 гривен.

До 2030 года действует норма, согласно которой стоимость земли не может быть ниже ее нормативно-денежной оценки.

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