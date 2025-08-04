Служить будут дольше моделей из салона: топ качественных подержанных авто

В современных экономических условиях выбор прослужившего как можно дольше автомобиля становится не только вопросом удобства, но и рационального финансового подхода. Хотя современные машины гораздо долговечнее моделей прошлых десятилетий, некоторые подержанные авто все еще демонстрируют лучшую выносливость и надежность, чем новые.

Как отмечает Forbes, в 1970-х годах средний срок эксплуатации легковушки составлял примерно 5,7 года, а пробег редко превышал 100 тысяч миль. Сегодня же ситуация изменилась: средний возраст авто в США достиг более 12 лет, а при должном уходе многие модели преодолевают 200-300 тысяч миль.

По мнению экспертов Consumer Reports, если владелец систематически укладывается в обслуживание, почти любой автомобиль способен преодолеть рубеж в 200 тысяч миль. Однако лучшие результаты демонстрируют машины, которые зарекомендовали себя как безопасные, надежные и с хорошими оценками в дорожных тестах.

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Издание GoBankingRates назвало десятку моделей, способных "пережить" даже новые автомобили. Абсолютным лидером стала Toyota Sequoia, которая может преодолеть около 300 тысяч миль. Также в списке такие легендарные долгожители, как Toyota Land Cruiser, Chevrolet Suburban, Toyota Tundra, GMC Yukon XL, Toyota Prius и Avalon, а также Honda Ridgeline, Chevrolet Tahoe и Toyota Highlander Hybrid.

Эти автомобили от пикапов до гибридов имеют репутацию выносливых машин, которые при правильном уходе могут служить десятилетиями. Большинство из них демонстрируют пробеги более 240 тысяч миль, некоторые уверенно приближаются к отметке в 300 тысяч. Надежность и неприхотливость – ключевые качества, которые делают эти модели удачным выбором для ищущих авто "на долго".

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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