Соберете большой урожай: дачники рассказали, как правильно сажать голубику

Голубика – очень вкусная и полезная, но довольно дорогая ягода. Дешевле будет выращивать свою голубику и собирать большой урожай. Как сажать голубику разбирался UaPortal.

Для начала выберите зону посадки. Сформируйте место посадки и подкислите почву.

Место посадки под голубику должно быть:

– Открытое

– Ориентация на север, запад, восток.

– Дренажная почва.

– Кислотность от 3.5 до 4.5 рН.

– Торфяно-песчаные или суглинные почвы.

Необходимые удобрения: песок, перлит, 50 грамм серы для кислотности или полив подкисленной водой (голубика любит кислую почву).

Как посадить голубику?

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Перед посадкой приготовьте специальный раствор: 100 мл яблочной кислоты смешайте с 10 л воды, полейте подготовленную под посадку землю. Кроме того, внесите минеральное удобрение в объеме 60 г на м2 и перекопайте почву.

Как сажать:

Сделайте углубление на уровне длины корневой системы. Сажать нужно на расстоянии 0,5 метра между саженцами. Если сорта высокорослые с широкой кроной и мощными краями – на расстоянии 1.5-3 метра.

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Техника посадки голубики

Прогретую почву удобрите, сформируйте посадочное место и разбейте по лункам. Посадите саженцы, углубляя на 5 см.

Уход после посадки

После посадки саженцев поливайте и рыхлите почву, обрабатывайте прикорневые лунки. Время от времени добавляйте минеральные удобрения и поливайте кислой водой.

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