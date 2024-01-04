Соцвыплаты 2024 года: Какие виды пособия на детей повысились с 1 января

В связи с увеличением прожиточного минимума в Украине в 2024 году выросли также и привязанные к нему социальные выплаты, в частности выплаты на детей.

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Согласно Государственному бюджету на 2024 год, общий прожиточный минимум в 2024 году составляет 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2361 грн, пишет nv.ua.

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Прожиточный минимум для детей в 2024 году вырос:

для детей до 6 лет – до 2563 грн (+291 грн);

для детей от 6 до 18 лет – до 3196 грн (+363 грн).

В связи с увеличением прожиточного минимума в январе 2024 также повысились размеры различных социальных пособий.

Денежный эквивалент беби-бокса (упаковка малыша) с января составляет 7689 грн.

Декретная помощь для женщин, не работающих или не зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, возросла до 757 грн.

Максимальный размер пособия одиноким матерям с 1 января составляет:

для ребенка до 6 лет – 2563 грн;

для ребенка от 6 до 18 лет – 3196 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, возросла:

для детей до 6 лет – 6407,5 грн, с инвалидностью – 8970,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 7990 грн, с инвалидностью – 11 186 грн.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, также возросла:

для детей до 6 лет – 5126 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 6392 грн.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в размере, равном разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер такой помощи с 1 января 2024 составляет:

для детей до 6 лет – 1281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1598 грн.

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