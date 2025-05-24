Спека чи зливи: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні

В июне 2025 года средняя месячная температура в Украине составит от 19 до 23 градусов тепла, что несколько превышает показатели последних лет. В горных регионах ожидается несколько прохладнее – около 15–16 °C, что примерно на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

Такие данные обнародовал Укргидрометцентр. Объем осадков в месяц прогнозируется на уровне 45–82 мм, а в Карпатах и отдельных районах Прикарпатья – от 103 до 152 мм. В общем, это соответствует 80–120% нормы.

Как сообщает Укргидрометцентр, согласно климатической справке за июнь, составленной на основе многолетних наблюдений, средняя температура воздуха в этом месяце обычно составляет от 17 до 22 градусов, а в горных местностях – в пределах 11–18 градусов тепла.

Читайте также: От +9 на западе до +29 на востоке и юге: прогноз погоды в Украине на 24 мая.

Самые низкие температуры, зафиксированные в июне, колебались от +1 до +9 градусов в таких областях как Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Сумская, Харьковская, Луганская и Днепропетровская.

Наивысшие же температурные показатели для июня достигали +32…+38,5 °C в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Кое-где столбик термометра поднимался до рекордных +39…+39,8 °C.

Напомним, синоптики рассказали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!