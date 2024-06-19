Специалистам в области перевозок хотят предоставить стопроцентную бронь

Введение в действие обновленного закона о мобилизации привело к серьезным проблемам в сфере перевозок. Многие водители, опасаясь мобилизации, не вернулись из-за границы, бросив там свои грузовики.

Ситуация осложняется тем, что представители ТЦК нередко снимают водителей автобусов с рейсов прямо за рулем, не давая им возможности довезти пассажиров до пункта назначения. Об этом пишет Today.ua.

Перевозчики, осуществляющие грузовые перевозки на внутренних маршрутах, вынуждены искать обходные пути, ездить по полевым дорогам и объезжать блокпосты ТЦК во избежание мобилизации.

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В результате многие водители просто уволились с работы и прячутся от ТЦК.

Хотя некоторые перевозчики имеют право бронировать от мобилизации (до 50% своих работников), это не решает общей проблемы. Для получения бронирования предприятия должны быть признаны критически важными, что не всегда возможно.

Транспортная система оказалась на грани коллапса, ведь мужчины массово отказываются садиться за руль.

В ответ на этот кризис депутаты разработали законопроект, предусматривающий бронирование от мобилизации всех военнообязанных мужчин, работающих в сфере перевозок. Эта норма будет касаться также и ФЛП.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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