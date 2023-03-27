Спецназовцы уничтожили вражеский БТР с оккупантами на борту (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают активно участвовать в уничтожении оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы ликвидировали экипаж БТР и пехоту россиян.

Для этого спецназовцы использовали по врагу FPV-дрон. Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Воины Центра спецопераций "А" отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций. Ты же хотел земли этой? Так что теперь смешайся с ней", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как дрон камикадзе наносит удар по БТР оккупантов. В тот момент на боевой машине ехали русские военные. Можно предположить, что все они были ликвидированы в результате взрыва.

Также на кадрах показаны последствия попадания ударного дрона в военную технику врага. Боевая машина выгорела до фона.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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