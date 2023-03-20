Спецназовцы ювелирно попали дронами-камикадзе в российские БМП и БТР (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российскую военную технику дронами-камикадзе. В частности, бойцам удалось попасть в БТР и БМП оккупантов.

В первом случае БТР возвращался с позиций вместе с пехотой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что в двигатель военной техники прилетел один из FPV-дронов с кумулятивными зарядами. После взрыва бронемашина осталась догорать с остатками личного состава оккупантов.

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"Такая же участь постигла и российскую БМП, которая также осуществляла перемещение пехоты. Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники. Работаем дальше до полной победы", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть кадры из камеры дронов-камикадзе, которые после обнаружения цели уходят на удар.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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